Папа римский осудил аннексию и призвал Киев быть готовым к переговорам

Папа римский Франциск призвал президента России остановить войну, а президента Украины начать переговоры. С такими словами он выступил в ходе проповеди на площади Св. Петра. Понтифик раскритиковал аннексию украинских областей, назвав это нарушением принципов международного права. «Действия последний дней», по словам папы Франциска, создают угрозу ядерной войны:

«Ход войны в Украине стал крайне серьёзным, разрушительным и угрожающим, и это вызывает большую обеспокоенность. Моё обращение адресовано в первую очередь президенту Российской Федерации; я призываю его остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради любви к своему народу.

Я с той же твёрдостью обращаюсь и к президенту Украины, призываю его быть открытым для серьёзных мирных предложений. Пожалуйста, позвольте молодым поколениям дышать здоровым воздухом мира, а не загрязнённым воздухом войны, которая является безумием!

После семи месяцев военных действий давайте использовать все дипломатические средства, даже те, которые, возможно, до сих пор не использовались, чтобы положить конец этой ужасной трагедии».

После подписания в Кремле актов об аннексии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ещё готов к диалогу, но только с другим президентом России.