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Болгария

Болгария ввела режим ЧС на границе с Турцией

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 Euronews
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Восстановление пограничной инфраструктуры — одна из главных задач режим ЧС
Восстановление пограничной инфраструктуры — одна из главных задач режим ЧС   -   Авторское право  Hristo Rusev/The Associated Press

В Болгарии введён режим чрезвычайной ситуации в районах вдоль сухопутной границы с Турцией. Такой шаг вызван, по словам властей, беспрецедентно тяжёлой ситуацией с нелегальными мигрантами, которые в массовом порядке проникают на болгарскую территорию. Вдоль 200-километрового рубежа возведён забор с колючей проволокой, но это сооружение не останавливает нелегалов.

Иван Демерджиев, и.о. главы МВД Болгарии:

"Чаще всего они пересекают нашу границу, используя лестницы, чтобы перелезть через ограждение. Сейчас мы делаем всё возможное, и не только мы. Турецкая сторона оказывает нам активную помощь. Мы провели встречи с министрами внутренних дел Турции и Греции, и теперь можем лучше координировать работу наших стран, погранслужбы всех стран смогут эффективнее помогать друг другу, и мы можем сдерживать большее число мигрантов, которые собирались пересечь границу".

Патрулирование границы и контроль целостности забора затруднён в первую очередь очень плохой дорожной инфраструктурой. Чрезвычайная ситуация и направлена в первую очередь на то, чтобы упростить ремонт дорог и заборов за счёт резкого сокращения бюрократических проволочек.

По данным МВД Болгарии, за неполные 9 месяцев этого года границу пытались пересечь 104 тысячи человек — в 3,5 раза больше, чем за весь прошлый год.