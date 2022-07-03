Болгария получит газ из Азербайджана

Премьер-министр Болгарии проинспектировал участок газопровода Болгария-Греция

Уходящий в отставку премьер-министр Болгарии Кирил Петков и министр энергетики Александр Николов проинспектировали участок газопровода Болгария-Греция. Сооюбщается, что София начнет получать все объёмы природного газа по контракту с Азербайджаном с 1 июля. Топливо будет поставляться через пункт временной доставки Неа Месимврия до тех пор, пока не будет завершено газовое соединение Болгария-Греция, которое, как ожидается, произойдет осенью .

Петков заявил, что интерконнектор готов на 98% и соединит газовые сети Греции и Болгарии, обеспечив доступ к Южному газовому коридору и новым источникам природного газа.