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мир

Болгария получит газ из Азербайджана

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 Euronews
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Участок газопровода Болгария - Греция
Участок газопровода Болгария - Греция   -   Авторское право  MICHEL SPINGLER/AP2009

Премьер-министр Болгарии проинспектировал участок газопровода Болгария-Греция

Уходящий в отставку премьер-министр Болгарии Кирил Петков и министр энергетики Александр Николов проинспектировали участок газопровода Болгария-Греция. Сооюбщается, что София начнет получать все объёмы природного газа по контракту с Азербайджаном с 1 июля. Топливо будет поставляться через пункт временной доставки Неа Месимврия до тех пор, пока не будет завершено газовое соединение Болгария-Греция, которое, как ожидается, произойдет осенью .

Петков заявил, что интерконнектор готов на 98% и соединит газовые сети Греции и Болгарии, обеспечив доступ к Южному газовому коридору и новым источникам природного газа.