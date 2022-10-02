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Болгария

Бойко Борисов лидирует на выборах в Болгарии – экзитполы

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 Андрей Позняков
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Бойко Борисов
Бойко Борисов   -   Авторское право  NIKOLAY DOYCHINOV/AFP

Партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова лидирует на досрочных парламентских выборах. Об этом свидетельствуют первые опубликованные данные экзитполов. По оценкам Gallup International, блок «ГЕРБ-СДС» может получить почти четверть голосов. Это значительно больше, чем прогнозируемый результат прежней правящей партии «Продолжаем перемены» Кирила Петкова – 19%.

Согласно экзитполам, всего в парламент попадают, преодолев пятипроцентный барьер, восемь политических объединений. Ранее политологи, комментируя похожие результаты соцопросов перед выборами, отмечали, что при таком раскладе Бойко Борисову надо будет договариваться с менее принципиальными политическими оппонентами для формирования коалиции.

Это уже четвёртые парламентские выборы в Болгарии за два года. Они были назначены после распада прошлой правящей коалиции и вотума недоверия правительству Кирила Петкова, который называл себя жертвой политических интриг России из-за отказа платить Москве за газ в рублях.