Болгария запустила трубопровод для получения азербайджанского газа взамен российскогоКомментарии
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Греция и Болгария запустили газопровод, который должен связать две страны и обеспечить поставки энергоносителей из Центральной Азии в Юго-Восточную Европу. Торжественная церемония открытия линии состоялась в Софии. Её участники говорили, в том числе, о сокращении энергетической зависимости стран Европы от России.
Трубопровод связывает Болгарию с так называемым Южным газовым коридором. Его протяжённость менее 200 км., в год по этой линии можно транспортировать до 3 млрд кубометров газа, в перспективе мощность планируют увеличить до 5 млрд. Пока что речь идёт о топливе из Азербайджана, которое будут получать также Сербия, Северная Македония, Румыния, а в перспективе, возможно, Молдавия и Украина.