Греция и Болгария запустили газопровод, который должен связать две страны и обеспечить поставки энергоносителей из Центральной Азии в Юго-Восточную Европу. Торжественная церемония открытия линии состоялась в Софии. Её участники говорили, в том числе, о сокращении энергетической зависимости стран Европы от России.

Начинается новая эра для Болгарии и Юго-Восточной Европы. Раньше Болгария получала 80% своего газа из России. Это было до того, как Россия решила начать чудовищную войну против Украины и энергетическую войну против Европы. Этот трубопровод меняет правила игры для Болгарии и для энергетической безопасности Европы. Урсула фон дер Ляйен председатель Европейской комиссии

Трубопровод связывает Болгарию с так называемым Южным газовым коридором. Его протяжённость менее 200 км., в год по этой линии можно транспортировать до 3 млрд кубометров газа, в перспективе мощность планируют увеличить до 5 млрд. Пока что речь идёт о топливе из Азербайджана, которое будут получать также Сербия, Северная Македония, Румыния, а в перспективе, возможно, Молдавия и Украина.