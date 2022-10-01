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мир

Болгария запустила трубопровод для получения азербайджанского газа взамен российского

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 Андрей Позняков
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Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом Болгарии Руменом Радевым в Софии
Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом Болгарии Руменом Радевым в Софии   -   Авторское право  AP Photo/Visar Kryeziu

Греция и Болгария запустили газопровод, который должен связать две страны и обеспечить поставки энергоносителей из Центральной Азии в Юго-Восточную Европу. Торжественная церемония открытия линии состоялась в Софии. Её участники говорили, в том числе, о сокращении энергетической зависимости стран Европы от России.

Начинается новая эра для Болгарии и Юго-Восточной Европы. Раньше Болгария получала 80% своего газа из России. Это было до того, как Россия решила начать чудовищную войну против Украины и энергетическую войну против Европы. Этот трубопровод меняет правила игры для Болгарии и для энергетической безопасности Европы.
Урсула фон дер Ляйен
председатель Европейской комиссии

Трубопровод связывает Болгарию с так называемым Южным газовым коридором. Его протяжённость менее 200 км., в год по этой линии можно транспортировать до 3 млрд кубометров газа, в перспективе мощность планируют увеличить до 5 млрд. Пока что речь идёт о топливе из Азербайджана, которое будут получать также Сербия, Северная Македония, Румыния, а в перспективе, возможно, Молдавия и Украина.