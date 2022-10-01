Москва признала потерю Красного Лимана

Вооружённые силы Украины занимают Красный Лиман – один из ключевых пунктов в боях за Луганскую область. По данным Киева, в окружение в этом районе попали тысячи российских военнослужащих. Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил о тяжёлых боях с профессиональными военными, имеющими хорошую подготовку.

Министерство обороны России, в свою очередь, объявило о выводе войск из Красного Лимана, ссылаясь на угрозу окружения. В российском командовании в последние дни отрицали, что ВСУ удалось взять город в кольцо.

Ранее американский Институт изучения войны сообщал, что Красный Лиман может быть занят украинскими военными в ближайшие дни или даже часы. С тех пор ВСУ объявили об освобождении нескольких населённых пунктов, российские провоенные СМИ сообщали о срочной переброске в этот район подразделений ЧВК «Вагнера» и недавно мобилизованных военнослужащих.

Тем временем военная администрация Харьковской области сообщила об обнаружении расстрелянной автоколонны в Купянском районе. По предварительным данным, погибли 20 мирных жителей. Киев обвиняет российских военных в убийстве гражданских лиц, которые пытались уйти от обстрелов. В командовании российских войск обвиняют ВСУ в ударе по колонне.

В Купянском районе ещё недавно шли ожесточённые бои, на этой неделе российское командование объявило об отступлении. Бойцы ВСУ рассказывают о многочисленных убитых:

«Конкретно эта территория была освобождена около пяти дней назад. Я очень путаюсь в датах, потому что для меня это всё как один большой день. Это российский танк. Тут много вокруг танков, они были уничтожены артиллерийскими снарядами. БМП вон там была уничтожена дроном-камикадзе, который нам предоставили западные партнеры. Ну а пехота тут убита стрелковым оружием».

В командовании ВСУ говорят, что можно ожидать продолжения наступления в Харьковской области, а также закрепления украинских сил в районе Красного Лимана, откуда открывается путь к Северодонецку.