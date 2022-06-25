ВСУ ушли из Северодонецка

Министерство обороны России заявило о взятии под полный контроль города Северодонецка. Потерю контроля над городом признали в министерстве обороны Украины. Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Северодонецке украинские военные не смогли отчасти «доделать запланированное» из-за того, что гражданские публиковали в соцсетях данные о ходе военных действий. Украинские силы прекратили сопротивление на территории завода «Азот», откуда вышли несколько сот мирных жителей. Таким образом вся территория Луганской области на левом берегу Северского Донца перешла под контроль самопровозглашенной ЛНР. Бои продолжаются под Лисичанском.

В Санкт-Петербурге состоялась встреча российского и белорусского президентов. Лукашенко пожаловался Путину на тренировочные полёты у белорусской границы самолётов НАТО способных нести ядерное оружие и попросил его рассмотреть вопрос «зеркального ответа». Президент России сказал, что в зеркальном ответе нет необходимости, но пообещал дооборудовать белорусские Су-25 и передать ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые «могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причём как в обычном, так и в ядерном исполнении».

В субботу украинские военные заявили, что ракетные удары по учебному центру сухопутных войск Украины «Десна» в Черниговской области были нанесены в ночь с 24 на 25 июня с территории Беларуси. Оттуда же, по данным украинской стороны, наносились и ракетные удары по окрестностям Житомира.