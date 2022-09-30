English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

Москва оформляет аннексию, Киев подаёт заявку в НАТО

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Владимир Путин
Владимир Путин   -   Авторское право  Gavriil Grigorov/Sputnik

В Кремле состоялась торжественная церемония оформления аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Перед подписанием соответствующих договоров с лидерами самопровозглашённых республик и главами назначенных Москвой администраций президент Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал Киев к переговорам и заявил о невозможности серьёзных уступок:

«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст».

В своём обращении Путин заявлял о роли России в противостоянии Западу. Он обвинял зарубежные страны в колониальной политике, воровстве ресурсов и эксплуатации других государств. Глава государства уделил значительное время описанию, по его мнению, разницы между российский и европейской культурами. Путин заявлял, что западные ценности – это замена отца и матери "родителем №1, родителем №2 и родителем №3", навязывание "других гендеров" помимо мужского и женского, призыв детей делать операции по смене пола. Россия же, по мнению президента, как государство строилась на ценностях Православия, Ислама, Иудаизма и Буддизма. Говоря об этом Путин неоднократно заявлял об «историческом единстве» россиян с жителями восточной и южной Украины.

Киев неоднократно заявлял, что не видит никакого смысла в действиях Москвы по присоединению украинских территорий, будь то проведение голосований об отношении к аннексии или же подписание каких-либо документов, посвящённых этому.

Президент Владимир Зеленский говорил об этом и в своём обращении – на украинском и на русском. Он отметил, что Киев хотел бы переговоров, но уже с другим президентом России:

«Все на свете прекрасно понимают, что на самом деле означает такая попытка аннексии. Она означает не то, на что рассчитывают в Кремле... Но чтобы это (кровопролитие) остановить, придётся остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни, вашей жизни, граждане России».

По словам Владимира Зеленского, Украина безотлагательно подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. «Мы де факто союзники, мы де факто прошли свой путь в НАТО», — заявил он. Говоря о перспективах вхождения в военный блок, Зеленский сослался на опыт Финляндии и Швеции