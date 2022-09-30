Москва оформляет аннексию, Киев подаёт заявку в НАТО

В Кремле состоялась торжественная церемония оформления аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Перед подписанием соответствующих договоров с лидерами самопровозглашённых республик и главами назначенных Москвой администраций президент Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал Киев к переговорам и заявил о невозможности серьёзных уступок:

«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст».

В своём обращении Путин заявлял о роли России в противостоянии Западу. Он обвинял зарубежные страны в колониальной политике, воровстве ресурсов и эксплуатации других государств. Глава государства уделил значительное время описанию, по его мнению, разницы между российский и европейской культурами. Путин заявлял, что западные ценности – это замена отца и матери "родителем №1, родителем №2 и родителем №3", навязывание "других гендеров" помимо мужского и женского, призыв детей делать операции по смене пола. Россия же, по мнению президента, как государство строилась на ценностях Православия, Ислама, Иудаизма и Буддизма. Говоря об этом Путин неоднократно заявлял об «историческом единстве» россиян с жителями восточной и южной Украины.

Киев неоднократно заявлял, что не видит никакого смысла в действиях Москвы по присоединению украинских территорий, будь то проведение голосований об отношении к аннексии или же подписание каких-либо документов, посвящённых этому.

Президент Владимир Зеленский говорил об этом и в своём обращении – на украинском и на русском. Он отметил, что Киев хотел бы переговоров, но уже с другим президентом России:

«Все на свете прекрасно понимают, что на самом деле означает такая попытка аннексии. Она означает не то, на что рассчитывают в Кремле... Но чтобы это (кровопролитие) остановить, придётся остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни, вашей жизни, граждане России».

По словам Владимира Зеленского, Украина безотлагательно подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. «Мы де факто союзники, мы де факто прошли свой путь в НАТО», — заявил он. Говоря о перспективах вхождения в военный блок, Зеленский сослался на опыт Финляндии и Швеции