Митинг противников ЛГБТК в Стамбуле

После Белграда - Стамбул. Самая многочисленная за последние годы демонстрация противников ЛГБТК прошла в крупнейшем городе Турции. Несколько тысяч митингующих требовали закрыть все ассоциации сообщества и запретить деятельность ЛГБТК . Организаторы акции заявили о том, что они уже собрали более 150 000 подписей под петицией к парламенту о принятии закона о запрете так называемой "пропаганды" ЛГБТК.

В свою очередь, ILGA Europe, выступающая за равенство ЛГБТК, написала в Twitter, что крайне обеспокоена риском насилия в стране. Турецкое государство должно выполнить свое конституционное обязательство по защите всех своих граждан от ненависти и насилия, - говорится в заявлении организации.

С 2015 года в стране запрещены ЛГБТ-парады. А несогласованные марши меньшинств разгоняются полицией. В июле был остановлен ЛГБТ-парад и задержены по меньшей мере 30 человек.