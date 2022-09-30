Аннексия востока Украины: Путин против Зеленского

В Кремле президент Путин собрал депутатов и членов правительства для объявления о присоединении части украинской территории к России. После довольно объёмной речи с историческими и фолософскими экскурсами, Путин перешёл собственно к пописанию документов об интеграции "новых территорий" в состав РФ. Церемония закончилась исполнением государственного гимна и групповым рукопожатием с назначенными Кремлём главами временных администраций новых регионов.

В речи Путина, как это уже случалось в программных выступления главы российского государства, прозвучал исторический экскурс вплоть до Средневековья, жалобы на постоянные попытки Запада развалить Россию и националистические призывы о величии и исключительности русского народа. Не забыл Путин и посетовать на "безответственный" развал Советского Союза.

Владимир Путин, несмотря на десятки тысяч жертв к которым привела война в Украине, указал на исключительно миролюбивые намерения россиян, с одной стороны, и на агрессивные и меркантильные намерения западных держав, в частности США, в их стремлении подчинить себе более мелкие страны и желании достичь распада России.

"Именно так называемый Запад растоптал принцип нерушимости границ, а сейчас по своему собственному усмотрению решает, кто имеет право на самоопределение, а кто нет, кто его не достоин. Почему они так решают? Кто им дал такое право, непонятно. Сами себе", - сказал Владимир Путин в оправдание так называемых "референдумов", которые Россия провела на оккупированных терроторих востока Украины.

Реакция Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза.

Де-факто cегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. В ускоренном порядке", - заявил Зеленский в видеообращении по итогам состоявшегося в пятницу заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. После чего глава государства подписал заявку.