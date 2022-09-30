Украина: пыточные камеры, оборона Бахмута и обстрелы Днепра

Украинские власти сообщают, что на освобожденных от российских войск территориях обнаружили уже 18 пыточных камер - таких как эта в Волчанске Харьковской области. Внутри - надписи на стенах, молитвы и нарисованные иконы.

Полиция говорит, что обнаружила инструменты для пыток, в частности, электрошоком. Предполагается, что здесь находились от 20 до 40 человек.

Украинские войска закрепились на обоих берегах Купянска и, согласно различным источникам, могут в ближайшее время захватить стратегический город Лиман.

Далее на юг, в Бахмуте, российские войска усилили атаки и обстрелы, украинская армия с трудом, но сдерживает их натиск.

В десятках километров от линии фронта от обстрелов страдают мирные жители. В Днепре несколько снарядов упали на рынок и жилые дома. Погибли трое, в том числе двое детей.

В Харьковской области, одной из самых пострадавших за последнее время от бомбардировок после отхода российских войск, продолжают оценивать масштаб разрушений.

Населенные пункты, расположенные ближе всего к границе, все еще ощущают на себе отголоски военных действий. Особенно после появления в небе иранских беспилотников-"смертников". Один из них Украина сбила в Сумской области в четверг.