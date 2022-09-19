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Украина

Изюм: 12 дней допросов и пыток

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Михаил Чиндей провел 12 дней в камере отделения полиции Изюма во время пребывания там войск РФ
Михаил Чиндей провел 12 дней в камере отделения полиции Изюма во время пребывания там войск РФ   -   Авторское право  JUAN BARRETO/AFP or licensors

По выходе из больницы, где он проходил лечение, Михаил показывает журналистам и прокурору дорогу в отделение полиции Изюма, города, недавно освобожденного ВСУ от российских войск, где было обнаружено массовое захоронение более 400 тел.

67-летний местный житель рассказывает, как в течение 12 дней находился в плену у российских войск, где его допрашивали и часто избивали. Он ведет к своей бывшей камере.

Михаил Чиндей, житель Изюма:

— На втором этаже у них был специальный кабинет [для пыток - прим.ред.]. Я не могу точно сказать, где это было.

— Вы слышали крики?

— Да, конечно, прямо тут в камере били их. Женщина с этой стороны кричала громко.

Михаил, как и другие заключенные, считали дни в неволе. После освобождения его пришлось доставить в больницу. Скоро ему предстоит операция, чтобы полностью восстановить травмированную руку - болезненное напоминание о пережитом.

Рассказы о произвольных задержаниях и пытках со стороны российских военных, подобные этой, не редкость и в других освобожденных восточноукраинских городах, таких как Купянск или Балаклея.