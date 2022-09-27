Бои за Донбасс и новые массовые захоронения в Харьковской области

Спустя три недели после освобождения значительной части северо-востока Украины в результате контрнаступления ВСУ сконцентрировали свое внимание на Донбассе.

Российские войска не оставляют попыток прорваться в направлении Краматорска. Накануне там в результате обстрела ранения получили 4 местных жителя.

На северо-востоке Харьковской области украинская армия теперь контролирует большую часть города Купянск, важнейшего железнодорожного узла, который ранее использовался Россией для пополнения запасов своих сил.

Однако узкая полоса на восточном берегу реки Оскол остается в руках российских войск, препятствуя продвижению украинцев к контролируемой Россией Луганской области.

В своем ночном телеобращении президент Украины Владимир Зеленский вновь назвал мобилизацию в России не более чем "попыткой обеспечить командиров на местах постоянным потоком пушечного мяса".

Несмотря на очевидную бессмысленность войны для России и утрату оккупантами инициативы, командование российских военных по-прежнему гонит их на смерть. Постоянные попытки российского наступления на Донецкую область наверняка войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств собственных солдат Владимир Зеленский президент Украины

Тем временем в освобожденном от российских войск селе Казачья Лопань Харьковской области в 2 км от границы предположительно найдена братская могила с десятками тел. Речь идет о территории заброшенной птицефабрики на окраине села, которую российские силы использовали для укрытия своих танков.

Также ранее Владимир Зеленский заявил об обнаружении еще двух массовых захоронений в Изюме Харьковской области.