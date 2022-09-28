Зеленский о "референдумах": "С нынешним президентом РФ говорить не о чём"

Страны-члены Совбеза ООН осудили Москву после ее заявления о том, что подавляющее большинство жителей четырех регионов Украины высказалось за присоединение к России.

США и Албания уже представили на голосование проект резолюции по завершившимся там накануне так называемым "референдумам".

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается вести переговоры с Москвой.

Признание Россией псевдореферендумов "нормальными", реализация так называемого крымского сценария и очередная попытка аннексии украинской территории означает, что с нынешним президентом России говорить не о чем. Владимир Зеленский президент Украины

Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН, назвала "референдумы" "бутафорскими" и сказала, что их результаты были "предопределены в Москве".

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее пообещал, что Запад никогда не признает аннексию Россией украинской территории.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Украине, назвав организованные Москвой "референдумы" об аннексии "фикцией" и "вопиющим нарушением международного права".

Фиктивные "референдумы", ядерная риторика в сочетании с мобилизацией вооруженных сил в России. Все это - серьезная эскалация конфликта Йенс Столтенберг генсек НАТО

Назначенные Москвой власти заявили, что все четыре оккупированные области Украины (Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская) абсолютным большинством проголосовали за присоединение к России.

"Референдумы" начались 23 сентября, и зачастую членов выездной избирательной комиссии при сборе голосов по домам сопровождали вооруженные люди.

В бюллетенях значился один вопрос: "Хотите ли вы, чтобы ваш регион вошел в состав РФ?".