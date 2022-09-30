В Анголе строят предприятие, куда возьмут бывших военных

В ангольской провинции Бие завершается строительство керамической фабрики со звучным названием "Премия мира". Что она даст региону?

Ветераны вернутся в строй

Провинция Бие в центральной части Анголы издавна была важным торговым и сельскохозяйственным центром чему способствовала особенная плодородность здешней почвы. Во второй половине прошлого века Бие оказалась в эпицентре борьбы за независимость Анголы, а затем сильно пострадала в гражданской войне. Отсюда важность восстановления там рабочих мест - как для ветеранов, так и для молодежи.

Этим, в числе прочего, займётся керамическая фабрика, пуск которой намечен к концу года. Даниэль Кавиньянья, менеджер фабрики, поясняет: "Речь идет не только о диверсификации источников дохода, но и о вкладе в ВВП страны. Второе важное измерение нашего проекта - социальное, здесь мы имеем в виду создание рабочих мест для граждан, что принесет им финансовую стабильность. Затем идет политическая составляющая: мы привлекаем к сотрудничеству бывших военных и обеспечиваем их социально-профессиональную интеграции".

Продукция завода также сыграет важную роль в развитии региона. "Когда завод достроят, мы начнем производить большие объемы строительных материалов высокого качества, таких как кирпич и плитка, - обещает Кавиньянья. - Мы также готовимся открыть еще одну линию по производству кухонной утвари: тарелок, чашек и т.д.".

Удобства для сотрудников

Директор завода рассказывает, что в рамках проекта возведена инфраструктура для сотрудников и их семей. "Программа предусматривает строительство объектов для улучшения социального климата в провинции, среди них - школа, медицинский центр, системы обеспечения доступа к воде и энергии" - уточняет Кавиньянья. Для него важно, что в организации производства участвуют отставные военные.

Среди них - Авелино Муниджиндо, Он назначен начальником транспортного отдела завода. "До приезда сюда я служил в армии, но два года назад вышел на пенсию. Тогда меня попросили помочь коллегам с транспортом, а еще проверить состояние автомобилей и другой техники", - вспоминает он.

Авелино убежден, что завод поможет бывшим военным вернуться на рынок труда и так реинтегрироваться социально. "Отношения очень хорошие, местные жители активно помогают запустить фабрику, - говорит он. - Бывшие военные также вносят свой вклад, используя опыт из самых разных областей. Мы здесь, чтобы помочь".

От развития инфраструктуры выигрывает местная община Чипета, насчитывающая 30 тысяч человек в пяти деревнях. Сабино Хенда отвечает за управление Чипетой, по его словам, фабрика и возведенные рядом постройки изменили жизнь людей. "Дети могут ходить в школу рядом с домом. Родители уверены, что их дети будут находиться под присмотром в отличных условиях".

Помимо завода по производству керамики и связанной с предприятием инфраструктурой, организаторы проекта заявляет о более амбициозной задаче - обеспечение мира через социальную стабильность. "Развитие может осуществляться лишь в условиях мира", - убежден Хенда.