Украинские войска продолжают укреплять контроль над недавно освобожденными районами Харьковской области.

Отступление российских войск происходило по-разному. Некоторые подразделения уходили в относительном порядке и под контролем, в то время как другие отступали в явной панике, что "подчеркивает вероятные локальные нарушения в командовании и управлении".

Большинство российских войск, бежавших из Харьковской области, направились в Луганск, где российские оккупационные власти отключили мобильный интернет в оккупированной Луганской области. Вероятно, чтобы сохранить российскую оперативную безопасность и лучше контролировать информационную среду.

Украинское контрнаступление на востоке Харьковской области продолжает ослаблять российские войска и представляет угрозу для российской артиллерии.

А сейчас в Центральную Украину, в город Кривой Рог, в котором ликвидируют ущерб водной инфраструктуре на реке Ингулец от российских ракетных ударов. В среду по нему было выпущено 8 крылатых ракет.

Река Ингулец, протекающая в направлении к югу от Кривого Рога, является важным географическим объектом для продолжающегося украинского контрнаступления вдоль Херсонско-Николаевской границы.

В четверг Кривой Рог вновь подвергся удару российских ракет.

Тем временем Мид РФ заявило в четверг, что если США решат поставить Киеву ракеты дальнего радиуса, то они пересекут "красную черту" и станут "стороной конфликта".