Ангола:"поезд двух океанов" готовится к новому сезону

Мечта о путешествии способна вдохновить в этот трудный период. Приглашаем вас в Анголу, где наша команда в прошлом году смогла найти места в поезде, соединяющим восток и запад Африки, танзанийские и ангольские города.

Лето 2019... Граница Анголы и Демократической республики Конго. Местные жители и журналисты ждут уникального события: остановки первого в истории континента роскошного туристического поезда ROVOS RAIL, который соединил побережья Индийского океана и Атлантики. Состав вышел из Дар- эс- Салам в Танзании, чтобы через 15 дней прибыть в Анголу. Маршрут в 4,5 тысячи километров был преодолен на скорости в 40 километров час.

Местная пресса поспешила назвать новинку "поездом двух океанов". В его декоре доминируют колониальный стиль, широкие окна открывают безграничные возможности для осмотра пейзажей.

Некоторые из этих роскошных вагонов были построены еще в 40 годы прошлого века. Все места раскуплены туристами из Европы, Южной Африки или США, им обеспечен пятизвездочный сервис и ликующее гостеприимство на остановках.

Танцовщица Чечи Чавалда ждала состав: "Такое счастье видеть здесь этот поезд! Мы представляем Анголу, наши традиции мы рады туристам, очень благодарны за то, что они с нами готовы поднять бокал за нашу культуру".

Пуск поезда стал настоящим событием и для команды работающих на борту специалистов, в ней преобладают южноафриканцы. Многие из них только начинают знакомство с Анголой. Стюарды в восторге: "Мы здесь, как дома", - признается девушка. "Обязательно вернусь в Анголу!".

Для директора поезда ROVOS RAIL этот проект - один из самых памятных в жизни. Итак, какие впечатления? Пожелания?

Роан Вос признается: "С нетерпением жду, когда и Намибия получит такое железнодорожное сообщение с Анголой. Для этого столько поводов. Конечно, мы хотели бы, чтобы маршрут проходил через столицу, Луанду".

Тогда, летом прошлого года, пассажиры "поезда двух океанов" были в восторге. Англичанка Сандра Арчибальд вспоминает: "Это было потрясающе. Мы такого не ожидали, люди настолько гостеприимны! Очевидно, что здесь огромный туристический потенциал. Я с нетерпением жду продолжения".

Американец Дэвид Эллен разделяет ее восторг: "Для нас большая часть участвовать в этом проекте. Это было потрясающе, я даже не могу представить, сколько им пришлось работать, чтобы запустить поезд".

Для многих туристов эта поездка была только прелюдией к глубокому знакомству с Анголой, ее городами, заповедниками, пляжами.

Роан Вос вспоминает, как волновался до прибытия в пункт назначения - ангольский Лобиту.

"Когда мы в конце концов попали в Лобиту, я был счастлив! Знаете, я никогда не спешу радоваться заранее, так сказать, цыплят по осени считаю. У меня в карьере бывали случаи, когда мы хорошо проходили 99 километров, а на последнем, сотом, возникали проблемы. Так что я не радуюсь, пока мой поезд не придет на конечную станцию".

Наш репортаж был снят в июле 2019 года. Вторую поездку по уникальному маршруту наметили на лето 2020 года, но отменили из-за пандемии. "У нас было все раскуплено на это путешествие, его пришлось отменить, что очень грустно, - отмечает Вос. - Уверен,что и пассажиры были разочарованы. Но будет другое лето, встретимся в июне, июле..."

Журналистs Euronews уже договорились о съемках на лето 21 года.