Высокополье: жизнь после оккупации

Возвращение Высокополья на севере Херсонской области стало значимым событием украинского контрнаступления в начале сентября. Поселок, по оценкам властей, разрушен на 80%.

До войны в Высокополье жили около 4 тыс. человек, сейчас остались менее 300. Подтверждена гибель 13 мирных жителей. В военной администрации говорят о критической гуманитарной ситуации в посёлке, где из-за разрушений и обстрелов невозможно наладить подачу воды и электричества.

Власти заявляют о намерении эвакуировать как можно больше людей. Но местные жители остаются. Они готовятся к зиме, поминают соседей и рассказывают о травмирующем опыте войны:

— Моя дочь в четыре года знает, (как отличить по звуку) Град, Ураган, танк или миномет.

Похожие истории рассказывают и жители Изюма примерно в 330 км. от Высокополья. Там обнаружено пока что крупнейшее подтверждённое массовое захоронение, оставшееся после отступления российский войск.

Из могил извлекли останки 447 человек, в том числе женщин и детей, большинство из них со следами насильственной смерти и пыток.