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Нидерланды

Нидерланды ограничивают цены на энергоносители

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 Кнарик Хачатрян
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Министр финансов Нидерландов Сигрид Кааг вручает портфель с купюрами в миллион долларов Палате представителей / Гаага, 20 сентября 2022 года.
Министр финансов Нидерландов Сигрид Кааг вручает портфель с купюрами в миллион долларов Палате представителей / Гаага, 20 сентября 2022 года.   -   Авторское право  PHIL NIJHUIS/AFP

Кабинет министров Нидерландов объявил ограничение цен на энергию в бюджетном меморандуме, а король Виллем-Александр произнёс тронную речь, в которой изложил планы кабинета на предстоящий год.

"Люди чувствуют себя всё более неуверенно как в ближайшем, так и в более отдалённом будущем", — сказал король, выступая на совместном заседании обеих палат парламента. Он пообещал выделить пакет помощи в размере 18 млрд евро для помощи домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода.

Инфляция, цены на энергоносители и война в Украине — это лишь некоторые из "неопределенностей", с которыми, по словам монарха, сталкивается страна. Ежегодную речь он произносит каждый третий вторник сентября. Сразу же после неё следует оглашение бюджета на предстоящий год.

Примечательно, что в бюджете отсутствовал потолок цен на энергоносители, о котором политики и энергетические компании договорились в понедельник, хотя король упомянул об этом плане в своей речи. Не далее как на прошлой неделе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте был против идеи введения лимита, заявив, что любую помощь придётся подождать до нового года.

Эта мера устанавливает потолок цен на газ и электроэнергию на основе среднего потребления с января 2022 года. Правительство ожидает, что этот предел сэкономит домохозяйствам в среднем 190 евро в месяц.