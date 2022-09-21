Нидерланды ограничивают цены на энергоносители

Кабинет министров Нидерландов объявил ограничение цен на энергию в бюджетном меморандуме, а король Виллем-Александр произнёс тронную речь, в которой изложил планы кабинета на предстоящий год.

"Люди чувствуют себя всё более неуверенно как в ближайшем, так и в более отдалённом будущем", — сказал король, выступая на совместном заседании обеих палат парламента. Он пообещал выделить пакет помощи в размере 18 млрд евро для помощи домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода.

Инфляция, цены на энергоносители и война в Украине — это лишь некоторые из "неопределенностей", с которыми, по словам монарха, сталкивается страна. Ежегодную речь он произносит каждый третий вторник сентября. Сразу же после неё следует оглашение бюджета на предстоящий год.

Примечательно, что в бюджете отсутствовал потолок цен на энергоносители, о котором политики и энергетические компании договорились в понедельник, хотя король упомянул об этом плане в своей речи. Не далее как на прошлой неделе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте был против идеи введения лимита, заявив, что любую помощь придётся подождать до нового года.

Эта мера устанавливает потолок цен на газ и электроэнергию на основе среднего потребления с января 2022 года. Правительство ожидает, что этот предел сэкономит домохозяйствам в среднем 190 евро в месяц.