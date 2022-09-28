Первая поездка в новом титуле: Уильям и Кейт приехали в Уэльс

Принц Уильям с супругой Кейт совершили свою первую поездку после похорон Елизаветы II.

Неслучайным был и выбор места визита — Уэльс.

После того как отец Уильяма, Чарльз, стал королем, титул принца Уэльского перешел к его старшему сыну, как законному наследнику. Вместе с ним именоваться принцессой Уэльской стала и его жена Кейт.

Сначала супруги посетили остров Англси, здесь 10 лет назад Уильям проходил службу в качестве пилота поисково-спасательной службы Королевских ВВС .

Затем принц и принцесса Уэльские отправились в Суонси, где посетили церковь и пообщались с местными жителями.