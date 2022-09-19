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Великобритания

Британия простилась с Елизаветой II

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 Euronews
Карл III и принцесса Анна
Карл III и принцесса Анна   -   Авторское право  Justin Setterfield/WPA Rota

Часовня Святого Георгия на территории Виндзорского замка стала последним пристанищем британской королевы Елизаветы II. Здесь же покоятся останки ее супруга герцога Эдинбургского, отца и матери - Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон, а также сестры Маргарет. 

Гроб с телом монарха прибыл в Виндзор под пристальными взглядами десятков тысяч людей. В процессе погребения королевы на частной церемонии присутствовали лишь представители правящей династии.

На пути к месту упокоения королевы гроб с телом монарха сопровождали члены королевской семьи - дети Елизаветы II - король Карл III, принцесса Анна, принцы Эдвард и Эндрю, а также внуки - принцы Уильям и Гарри.

Ранее в Вестминстерском аббатстве прошла поминальная служба на которую собрались около двух тысяч человек. В их числе около 500 президентов, глав правительства, и монархов. Месса стала кульминацией исторического для Великобритании последнего дня прощания с королевой.

Присутствовали на службе и правнуки королевы - старшие дети принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин, принцесса Шарлотта и принц Джордж.

Из британских политиков в Вестминстерское аббатство прибыли премьер-министр Соединенного Королевства Лиз Трасс, а также бывшие главы правительств из ныне здравствующих. Всего за время царствования Елизаветы сменились 15-ть премьер-министров.