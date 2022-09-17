Внуки и внучки у гроба Елизаветы II

Восемь внуков и внучек Елизаветы II приняли участие в траурном бдении у гроба скончавшейся королевы в Вестминстер-холле.

При этом принцу Гарри в виде исключения личным позволением короля Карла III было разрешено надеть военную форму: отказавшись ранее от исполнения обязанностей члена королевской семьи, герцог Сассекский лишился и почётных воинских званий. Но он тем не менее остаётся пятым в очереди на престол, после старшего брата и его детей.

Сам король, тем временем, вышел приветствовать подданных, стоящих в очереди в часовню. Скорбящие растянулись на несколько километров, и время ожидания уже превышает 24 часа. При этом погребение состоится уже в понедельник днём.