США обвинили Россию в подкупе чиновников и политиков в 20 странах

Госдепартамент США обвинил Россию в подкупе чиновников и политиков более чем в двух десятках государств. В заявлении ведомстка сказано, что на расширение влияния в Центральной Америке, Северной Африке, Азии и на Ближнем Востоке Москва потратила более 300 млн долларов с 2014 г.

Кремль ранее неоднократно отвергал обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран, преставляя такие заявления американских государственных деятелей как игру на публику.