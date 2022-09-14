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США

США обвинили Россию в подкупе чиновников и политиков в 20 странах

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 Андрей Позняков
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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне   -   Авторское право  AP Photo/J. Scott Applewhite, File

Госдепартамент США обвинил Россию в подкупе чиновников и политиков более чем в двух десятках государств. В заявлении ведомстка сказано, что на расширение влияния в Центральной Америке, Северной Африке, Азии и на Ближнем Востоке Москва потратила более 300 млн долларов с 2014 г.

Кремль ранее неоднократно отвергал обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран, преставляя такие заявления американских государственных деятелей как игру на публику.