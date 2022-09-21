Байден в ООН: Путин хочет "уничтожить право Украины на существование"

Владимир Путин хочет "уничтожить право Украины на существование", заявил президент США Джо Байден, выступая на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

По словам американского лидера, Россия грубо нарушает основополагающие принципы Организации Объединенных Наций.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, открывая 77-ю сессию, заявил, что сейчас внимание многих людей на планете приковано к российскому вторжению в Украину.

"Эта война, - отметил Гутерриш, - привела к широкомасштабным разрушениям, массовым нарушениям прав человека и международного гуманитарного права.

Из-за боевых действий погибли тысячи людей. Миллионы вынуждены были покинуть свои дома. Последствия вторжения затронули миллиарды людей по всему миру", - сказал генсек ООН.