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США

Байден в ООН: Путин хочет "уничтожить право Украины на существование"

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 Euronews
Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден   -   Авторское право  Evan Vucci/AP

Владимир Путин хочет "уничтожить право Украины на существование", заявил президент США Джо Байден, выступая на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. 

По словам американского лидера, Россия грубо нарушает основополагающие принципы Организации Объединенных Наций.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, открывая 77-ю сессию, заявил, что сейчас внимание многих людей на планете приковано к российскому вторжению в Украину. 

"Эта война, - отметил Гутерриш, - привела к широкомасштабным разрушениям, массовым нарушениям прав человека и международного гуманитарного права. 

Из-за боевых действий погибли тысячи людей. Миллионы вынуждены были покинуть свои дома. Последствия вторжения затронули миллиарды людей по всему миру", - сказал генсек ООН.