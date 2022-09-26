Украина: от "Русского мира" остались пыточные камеры

После оттеснения российских войск украинские военные обнаруживают в жилых районах настоящие тюрьмы. Как считают в Службе безопасности Украины, во время оккупации россияне создавали места для заключения местных жителей и допросов с пытками. Такие камеры в посёлке Шевченково в Харьковской области теперь изучают следователи.

В прокуратуре говорят, что уже подтверждены факты пыток в отношении гражданского населения и российских военнослужащих-дезертиров. Местных жителей, согласно этим данным, преследовали за отказ сотрудничать с Россией.

Украинские следователи пока не могут оценить, сколько людей содержалось в тюрьме в подвале военкомата. Соседи рассказывают о местных жителях, которых после встречи с военными больше никто не видел:

_«Ехал просто на легковой машине. Я не видел, кто именно там ехал, но просто вывесили на машине наш украинский флаг. Его остановили, начали в воздух стрелять, и потом он пропал. Мы не видели, куда их забрали. Они сели в машину _и их увезли вместе с машиной».

Киев обвиняет Россию в военных преступлениях и обещает передать собранные доказательства в Международный уголовный суд в Гааге.

Помимо оккупационных тюрем на территориях, которые находились под российским контролем, обнаруживают массовые захоронения. Одно из них найдено в Изюме. Там эксгумировали останки почти 450 человек, в том числе более 200 женщин и пяти детей. Почти все захороненные там – мирные жители, у большинства погибших - признаки насильственной смерти.