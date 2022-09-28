Ускоренная переброска HIMARS в Латвию

Две американских установки HIMARS прибыли в Латвию в рамках совместных учений, задача которых — отработать взаимодействие латвийских и американских военных: латыши ищут и определяют цели, американцы выполняют запрос на огневую поддержку.

Правда, учебную стрельбу — по акватории Балтийского моря — пришлось несколько отложить. Несмотря на ускоренную переброску, "Хаймарсы" всё же не успели до закрытия назначенного "окна".

Леонид Калныньш, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии:

"Это укрепило нашу уверенность в том, что наши союзники быстро прибудут сюда, и это ответ скептикам, которые сомневались в том, что союзники могут прибыть так скоро. Это заняло считанные часы".

Джон Карвайл, посол США в Латвии:

"Это ещё одна возможность подчеркнуть, насколько важна 5 статья устава НАТО, о том, что нападение на одну страну НАТО является нападением на всех членов НАТО. <...> Западный альянс должен оставаться единым, чтобы положить конец войне в Украине".

После учений установки отправятся обратно на места дислокации в Германии. Но ранее все три страны Балтии объявили о намерении приобрести "Хаймарсы"; поставки Эстонии в Вашингтоне уже одобрили, причём планируется и закупка дальнобойных ракет дальностью до 300 км.