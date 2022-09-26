Организаторы т. н. "референдумов" на юге и востоке Украины объявили их состоявшимися

Организаторы так называемых «референдумов» в занятых российскими войсками регионах Украины досрочно объявили голосование состоявшимся. За день до официального завершения процедуры назначенные Москвой администрации заявили, что свою волю смогли выразить более половины избирателей в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

В бюллетенях идёт речь о включении украинских регионов в состав Российской Федерации. Т.н. «референдумы» неоднократно откладывались из-за контрнаступления ВСУ, однако на прошлой неделе внезапно было объявлено об их срочном проведении. Организаторы говорили, что намерены привлекать избирателей к голосованию во время подомовых и поквартирных обходов.

В самопровозглашённых ДНР и ЛНР заявляли о всеобщей поддержке присоединения к России, об этом же говорилось и в материалах российских государственных СМИ. Владимир Путин заявлял, что поддержит итоги голосования. ТАСС и «РИА Новости» писали, что уже к четвергу их собираются признать обе палаты парламента России, а на следующий день президент может объявить об аннексии территорий.

Киев заявил, что считает любые голосования на оккупированных территориях «несерьёзными». Правительство предостерегало местных жителей от участия в так называемых «референдумах» под угрозой уголовного преследования.

ЕС, страны «Большой Семёрки» и другие государства обещали, что никогда не признают организованные Россией процедуры на украинских землях, назвав голосования «фиктивными» и пригрозив Москве новыми санкциями. США пообещали продолжить поддержку Украины в противостоянии российскому вторжению.