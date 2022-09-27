Неделя "частичной мобилизации", протестов и эмиграции

Частичная мобилизация, о которой президент России Владимир Путин объявил 21 сентября, идет в стране уже неделю. Министерство обороны РФ намерено призвать в армию 300 000 резервистов. Власти Брянской области и аннексированного Россией Крыма уже рапортовали о выполнении плана по мобилизации на 100 процентов.

Одновременно поступают сообщения об ошибочно мобилизованных гражданах, нехватке снаряжения и минимальной подготовке перед отправкой в зону боевых действий.

В Подмосковье за практическими занятиями резервистов лично наблюдал министр обороны Сергей Шойгу. В сообщении Минобороны отмечается, что "занятия проходят с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время".

Патриарх Кирилл призвал россиян к "духовной мобилизации", которая по его словам, в конечном итоге приведет к примирению с Украиной. Ранее в воскресной проповеди он заявил, что гибель при исполнении воинского долга смывает грехи, что вызвало бурную реакцию в российском обществе.

Несогласные с действиями властей россияне продолжают протестовать. На сегодняшний день задержаны почти 2,5 тысячи человек, что вызвало тревогу в Управлении Верховного комиссара по правам человека ООН.

"Мы глубоко обеспокоены большим количеством людей, которые, по сообщениям, были арестованы в Российской Федерации за протесты после того, как власти объявили о частичной мобилизации в связи с вооруженным конфликтом в Украине", - сказала на пресс-конференции представитель УВКПЧ Равина Шамдасани.

В то же время десятки тысяч россиян уезжают из страны, чтобы избежать призыва в армию и отправки на войну. Около 100 000 прибыли в Казахстан, примерно 10 000 ежедневно въезжают в Грузию, более 30 000 уехали в Финляндию. Российские власти заявляют, что пока не намерены закрывать границы и требовать выдачи уже уехавших граждан из других стран.