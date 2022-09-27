Смерть в Украине смывает все грехи?Комментарии
Бурную реакцию в соцсетях вызвала последняя воскресная проповедь патриарха Русской православной церкви Кирилла, на которой он, говоря о войне в Украине, сообщил россиянам, что жертва "при исполнении воинского долга смывает все грехи". На богослужении патриарх произнес молитву, в которой попросил о победе "Святой Руси".
У многих пользователей соцсетей эти слова вызвали возмущение, так как были восприняты как часть пропагандистской кампании Москвы в отношении Киева.
Ранее в Православной церкви Украины призвали "разорвать оковы духовного рабства" и не подчиняться Московскому патриархату. Предстоятель ПЦУ Епифаний на своей странице в Twitter призвал Вселенского патриарха Варфоломея лишить главу РПЦ престола за поддержку вторжения РФ в Украину.
Предстоятель ПЦУ добавил, что идеология "русского мира" распространяется Московским патриархатом в качестве "еретического течения этнофилетизма". Филетизм — тенденция приносить общецерковные интересы в жертву национально-политическим. Епифаний призвал "оставить неканоническую подчинённость" РПЦ и "разорвать оковы духовного рабства".
"Осуждаем это и обращаемся к Вселенскому Патриарху с просьбой осудить духовные преступления Кирилла и лишить его престола. Ибо не может держать чашу с Евхаристией и пастырский жезл тот, чьи руки — в крови", — написал он.
Позицию Русской православной церкви по войне в Украине не поддерживают и другие ветви христианства. Так папа римский Франциск на Съезде религиозных лидеров в Казахстане сказал:
"Бессмысленная и трагическая война, которая разразилась вторжением в Украину, должна уступить место диалогу и миру".