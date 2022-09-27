Смерть в Украине смывает все грехи?

Бурную реакцию в соцсетях вызвала последняя воскресная проповедь патриарха Русской православной церкви Кирилла, на которой он, говоря о войне в Украине, сообщил россиянам, что жертва "при исполнении воинского долга смывает все грехи". На богослужении патриарх произнес молитву, в которой попросил о победе "Святой Руси".

Мы знаем, что сегодня многие погибают на полях междоусобной брани. Церковь молится о том, чтобы брань сия закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне.



И одновременно Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил Патриарх РПЦ Кирилл

У многих пользователей соцсетей эти слова вызвали возмущение, так как были восприняты как часть пропагандистской кампании Москвы в отношении Киева.

Ранее в Православной церкви Украины призвали "разорвать оковы духовного рабства" и не подчиняться Московскому патриархату. Предстоятель ПЦУ Епифаний на своей странице в Twitter призвал Вселенского патриарха Варфоломея лишить главу РПЦ престола за поддержку вторжения РФ в Украину.

Предстоятель ПЦУ добавил, что идеология "русского мира" распространяется Московским патриархатом в качестве "еретического течения этнофилетизма". Филетизм — тенденция приносить общецерковные интересы в жертву национально-политическим. Епифаний призвал "оставить неканоническую подчинённость" РПЦ и "разорвать оковы духовного рабства".

"Осуждаем это и обращаемся к Вселенскому Патриарху с просьбой осудить духовные преступления Кирилла и лишить его престола. Ибо не может держать чашу с Евхаристией и пастырский жезл тот, чьи руки — в крови", — написал он.

Позицию Русской православной церкви по войне в Украине не поддерживают и другие ветви христианства. Так папа римский Франциск на Съезде религиозных лидеров в Казахстане сказал:

"Бессмысленная и трагическая война, которая разразилась вторжением в Украину, должна уступить место диалогу и миру".