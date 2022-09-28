Добежать до казахстанской границы: Астана обещает защитить прибывающих россиян

Добежать до казахстанской границы: Астана обещает защитить прибывающих россиянКомментарии
Около 98 тысяч россиян пересекли границу с Казахстаном после объявления о частичной мобилизации.
Казахстан и Грузия стали самыми популярными направлениями для тех, кто хочет покинуть Россию — на машине, велосипеде, самокате или пешком.
Минобороны РФ заявило, что призыву подлежат около 300 тысяч резервистов определенных категорий. При этом в разных регионах повестки получают зачастую те, кто под них не подпадает.
Это вызвало опасения, что призыв будет гораздо более масштабным.
Казахстан пообещал "проявить заботу и обеспечить безопасность" россиянам, уезжающим из-за "сложившейся безвыходной ситуации".
При этом президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул нейтральность позиции Казахстана во внешней политике.
Как отметили в МВД Казахстана, Астана не будет выдавать России уклоняющихся от призыва, по крайней мере до тех пор, пока на них нет заведенных уголовных дел и они не объявлены в международный розыск.