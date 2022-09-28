Добежать до казахстанской границы: Астана обещает защитить прибывающих россиян

Около 98 тысяч россиян пересекли границу с Казахстаном после объявления о частичной мобилизации.

Казахстан и Грузия стали самыми популярными направлениями для тех, кто хочет покинуть Россию — на машине, велосипеде, самокате или пешком.

Минобороны РФ заявило, что призыву подлежат около 300 тысяч резервистов определенных категорий. При этом в разных регионах повестки получают зачастую те, кто под них не подпадает.

Это вызвало опасения, что призыв будет гораздо более масштабным.

Мобилизация объявлена сейчас частичная, но по документам она как будто бы полная. И слова президента не совпадают с тем, что на бумаге написано. И поэтому люди опасаются (которые стоят тут), что рано или поздно будет объявлено о полной мобилизации. И тогда уже никто не сможет покинуть границы прибывший из России

Казахстан пообещал "проявить заботу и обеспечить безопасность" россиянам, уезжающим из-за "сложившейся безвыходной ситуации".

При этом президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул нейтральность позиции Казахстана во внешней политике.

Территориальная целостность государств должна быть незыблема. Это ключевой принцип. Я всегда открыто и четко говорил об этом на международной арене Касым-Жомарт Токаев президент Казахстана

Как отметили в МВД Казахстана, Астана не будет выдавать России уклоняющихся от призыва, по крайней мере до тех пор, пока на них нет заведенных уголовных дел и они не объявлены в международный розыск.