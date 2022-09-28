Утечки на газопроводах: саботаж не исключают

Руководство Евросоюза намерено тщательно расследовать причину утечек на газопроводах "Северный поток". В Польше и Дании уже назвали произошедшее вероятным актом саботажа.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает неприемлемыми любые попытки нарушить европейскую энергетическую инфраструктуру и обещает самые решительные ответные меры.

Власти Дании и Швеции, в чьих экономических зонах найдены утечки, говорят о возможных подводных взрывах — во всяком случае, станции сейсмического наблюдения зафиксировали похожие события.

Сразу три одновременных утечки — две на СП-1 и одна на СП-2 — по мнению европейцев очень сложно объяснить простым совпадением.

Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции:

"У нас есть информация из своих источников, равно как и данные от коллег в Дании. На основании этого мы пришли к выводу, что это, вероятно, преднамеренные действия, поэтому речь, возможно, идёт о саботаже".

Гражданским судам предписано не приближаться к местам прорывов; туда направились два датских корабля, в том числе для того, чтобы оценить возможный ущерб для окружающей среды.

Оба газопровода заполнены, но не действуют: сертификация "СП-2" была заморожена ещё до на начала войны, а прокачку по "СП-1" остановили в начале сентября: российская сторона ссылалась на невозможность полноценного технического обслуживания из-за западных санкций; на Западе действия Кремля назвали газовым шантажом.