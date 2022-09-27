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Япония

Государственные похороны Синдзо Абэ раскололи японское общество

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 Euronews
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Церемония прощания с Синдзо Абэ в Токио
Церемония прощания с Синдзо Абэ в Токио   -   Авторское право  Franck Robichon/AP

В токийском спортивно-концертном центре "Ниппон будокан" проходят государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Его вдова, Акиэ Абэ, в черном кимоно медленно вошла в зал, неся урну с прахом своего мужа, помещенную в деревянный ящик, завернутый в фиолетовую парчовую ткань.

Абэ был кремирован в июле после частных похорон в токийском храме через несколько дней после того, как на него было совершено покушение во время предвыборной речи на одной из улиц Нары, города на западе Японии.

На церемонию прощания с Абэ приглашены свыше 4 тысяч человек, среди которых примерно 700 зарубежных представителей.

Все префектуры Японии за исключением Окинавы решили приспустить во вторник флаги.

В последний раз похорон на государственном уровне удостоился экс-глава японского правительства Сигэру Ёсида в 1967 году.

Но в этот раз столь масштабные проводы Синдзо Абэ вызвали негодование в обществе.

В Токио проходит массовая демонстрация. Протестующие не согласны с доводами властей о вкладе Абэ в развитие страны и недовольны оплатой мероприятия из государственной казны.