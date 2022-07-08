Убийство Синдзо Абэ: скорбь и шок

"Большая трагедия", "невосполнимая утрата", "чудовищное преступление" – убийство бывшего премьер-министра Синдзо Абэ во время выступления на митинге стало потрясением для Японии, а также вызвало шоковую реакцию в мире.Абэ дольше всех занимал должность главы правительства, многие бывшие коллеги говорят о его влиянии на международной арене, некоторые вспоминают и о личной дружбе.

В Еврокомиссии назвали погибшего политика борцом за многополярность и ценности демократии. Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что никогда не поймёт мотивы человека, совершившего это жестокое преступление.

По словам французского президента Эммануэля Макрона, Япония потеряла выдающегося государственного деятеля, посвятившего жизнь служению своей стране. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил власти Японии в поддержке со стороны немецкого народа в трудные времена.

Соболезнования выразили в Москве, Пекине, Вашингтоне и штаб-квартире НАТО.

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил трёхдневный траур по случаю гибели Синдзо Абэ. На один день флаги также приспустят в Индии.

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