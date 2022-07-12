В Токио попрощались с экс-премьером Синдзо Абэ

Тысячи японцев вышли на улицы Токио, чтобы проводить в последний путь бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, убитого в прошлую пятницу во время предвыборного митинга. После церемонии в буддийском храме катафалк с телом экс-главы японского правительства провезли перед государственными зданиями, где он работал во время своей карьеры.

"Не то чтобы я поддерживала его политику или что-то такое, но он был у власти долгое время. Мне кажется, он хорошо заботился о нас", — говорит одна из местных жительниц.

Чтобы выразить солидарность с народом Японии, на похороны Синдзо Абэ в Токио приехал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Будучи на своем посту, премьер-министр Синдзо Абэ сделал больше, чем кто-либо другой, чтобы поднять отношения Соединенных Штатов и Японии на новый уровень", — отметил глава Госдепартамента.

Соболезнования по поводу смерти Синдзо Абэ приносят политики во всем мире. Во вторник посольство Японии в Париже посетил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Я хотел выразить вдове господина Абэ, его семье и всему японскому народу соболезнования, дружеские чувства и преданность от лица Франции", — заявил французский лидер.

Предполагается, что после кремации прах Синдзо Абэ будет захоронен в городе Нагато, рядом с его отцом, бывшим министром иностранных дел Японии Синтаро Абэ.