Мобилизация: гнев регионов и массовое бегство

Массовая мобилизация, которая в ряде случаев проходит с нарушениями, привела к акциям протеста в российских регионах, поджогам военкоматов и бегству из страны тех, кто не желает оказаться на фронте.

В ФСБ насчитали более 260 тысяч мужчин, выехавших за пределы России, об этом сообщили в издании "Новая газета.Европа" со ссылкой на источник в администрации президента.

The Bell утверждает, что российские пограничники получают от военкоматов списки подлежащих мобилизации и отказывают в выезде тем, кому уже выписали повестки.

В Минобороны заявили, что не ограничивают передвижение граждан, а в Кремле назвали "фейками" сообщения о закрытии границ.

Одним из регионов, сопротивляющихся мобилизации, которую власти продолжают называть частичной, стал Дагестан. Жители республики перекрывают дороги, сообщается о том, что силовики избивают демонстрантов. Как в и соседней Чечне на акциях много женщин.

Признанное иноагентом издание "Кавказ.Реалии" сообщает о 110 задержанных на митинге в Махачкале, среди них есть несовершеннолетние. Глава Дагестана заявил, что протестами "руководят из-за рубежа".

По данным организации ОВД-Инфо, которую Минюст России тоже считает иноагентом, со дня объявления мобилизации по всей стране задержали 2386 протестующих.

Тысячи россиян стоят в пробках в надежде попасть в Грузию, Казахстан или Монголию. В понедельник стало известно о возможности переходить пешком российско-грузинскую границу через КПП в селе Верхний Ларс.

По данным Reuters, за прошедшие выходные почти 17 тысяч россиян пересекли границу Финляндии. Растёт число прошений о предоставлении убежища.