Россияне бегут от мобилизации

Прощания с родными и попытки покинуть Россию: по всей стране проходит мобилизация.

В Кремле её называют частичной, но по словам правозащитников, призывают даже тех, на кого не должен распространяться указ президента – например, по причине возрастного ценза.

В Минобороны России заявили, что 10 тысяч человек добровольно пришли в военкоматы, не дожидаясь повестки.

По данным организации ОВД-Инфо, которую Минюст России считает иноагентом, за первые два дня уличных акций против объявленной мобилизации полиция задержала более 1300 человек.

На этом фоне на заседании Совета Безопасности ООН выступил глава российской дипломатии.

На Украине уже много лет осуществляется тотальная мобилизация всего взрослого населения, включая и женщин, для того, чтобы рекрутировать их в ряды националистических батальонов и вооруженных сил Украины. Сергей Лавров Министр иностранных дел РФ

Лавров покинул встречу сразу же после своего выступления. Новый министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверлипредположил, что его российский коллега не захотел слушать "коллективное осуждение" действий Кремля.

В своём видеообращении президент Украины обратился по-русски к гражданам России, которые могут попасть на фронт.

55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это – варианты для вас, чтобы выжить. Владимир Зеленский Президент Украины

Тысячи россиян, не желающих воевать в Украине, устремились за рубеж. Авиабилеты на ближайшие рейсы в популярные безвизовые страны подорожали в десятки раз.

Сообщается о пробках и часовых ожиданиях на границах с Финляндией, Грузией, Казахстаном и Монголией. При этом страны Балтии отказались впускать тех, кто бежит от мобилизации.

В МВД Германии заявили, что помогут российским дизертирам, которым угрожают репрессии.