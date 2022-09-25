Россия: протесты против мобилизации

В России активно идет мобилизация, которую Кремль называет частичной. Альтернатвиная гражданская служба при этом не предусмотрена, заявляют власти. Об этом, в частности, говорится в сообщении на правительственном сайте "Объясняем.рф".

Минобороны обнародовало кадры из военкомата в Калининграде. Утверждается, что здесь есть мужчины как прибывшие по повестке, так и добровольцы.

Александр майор в запасе, танкист: "Я не буду ни за чьими спинами прятаться. Позвали, значит пойду".

Мобилизация проходит, в том числе, в аннексированном Россией Крыму.

Тем временем протесты против мобилизации не прекращаются. На центральной площади Якутска в воскресенье собрались сотни демонстрантов. Большинство из них - женщины.

Акция проходила мирно. Однако после того, как манифестантки стали скандировать лозунги против мобилизации и "Нет геноциду", начались задержания. По данным ОВД-инфо на акции в Якутске были взяты под стражу 24 женщины.

В Дагестане протестующие перекрыли федеральную трассу. Сообщается о противостоянии с полицией. В ходе субботних антивоенных акций, прокатившихся по стране, были задержаны более 800 человек.

С 21 сентября, после начала мобилизации, на границе России с соседними странами возникли очереди. Цены на авиабилеты в безвизовые государства на ближайшие дни значительно возросли, а затем билеты и вовсе исчезли. Правозащитник Павел Чиков заявил, что пограничная служба ФСБ РФ начала запрещать россиянам выезжать из страны.