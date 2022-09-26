Запорожская АЭС: "предотвратить катастрофу"Комментарии
Приоритет МАГАТЭ – срочно создать зону ядерной безопасности на Запорожской АЭС, об этом заявил Рафаэль Гросси на открытии в Вене 66-й ежегодной сессии международного агентства.
Глава надзорного органа ООН намерен продолжить консультации с Киевом и Москвой, чтобы добиться от обеих сторон обязательства не обстреливать АЭС.
На прошлой неделе глава Гросси уже обсуждал это с главами МИД России и Украины на полях Генассамблеи ООН. Тогда с трибуны Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал Россию вывести войска и вернуть Украине контроль над станцией.
"Если произойдет непоправимое, всему виной будет наше бездействие", – добавил Гросси.
Запорожская АЭС, все реакторы которой остановлены из-за обстрелов, была захвачена россиянами в первые дни вторжения. Миссия МАГАТЭ посетила ядерный объект в начале сентября. Двое специалистов агентства остаются на станции.