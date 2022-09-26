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мир

Запорожская АЭС: "предотвратить катастрофу"

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 Alexander Kazakevich
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Ситуация на ЗАЭС – в центре внимания делегатов на 66-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ
Ситуация на ЗАЭС – в центре внимания делегатов на 66-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ   -   Авторское право  STRINGER/AFP or licensors

Приоритет МАГАТЭ – срочно создать зону ядерной безопасности на Запорожской АЭС, об этом заявил Рафаэль Гросси на открытии в Вене 66-й ежегодной сессии международного агентства.

Глава надзорного органа ООН намерен продолжить консультации с Киевом и Москвой, чтобы добиться от обеих сторон обязательства не обстреливать АЭС.

На прошлой неделе глава Гросси уже обсуждал это с главами МИД России и Украины на полях Генассамблеи ООН. Тогда с трибуны Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал Россию вывести войска и вернуть Украине контроль над станцией.

Как сказал генсек Антониу Гутерриш, эта война должна прекратиться. Но прежде чем это произойдет, мы должны предотвратить ядерную аварию, чтобы страдания не переросли в мировую трагедию.
Рафаэль Гросси
Глава МАГАТЭ

"Если произойдет непоправимое, всему виной будет наше бездействие", – добавил Гросси.

Самая большая атомная электростанция в Европе находится под огнем. В это невозможно поверить, но вот до чего мы дошли!
Рафаэль Гросси
Глава МАГАТЭ
Ситуацию на ЗАЭС также обсудили с делегацией США. Гроссии поблагодарил за поддержку заместителя госсекретаря по вопросам контроля над вооружением и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Запорожская АЭС, все реакторы которой остановлены из-за обстрелов, была захвачена россиянами в первые дни вторжения. Миссия МАГАТЭ посетила ядерный объект в начале сентября. Двое специалистов агентства остаются на станции.