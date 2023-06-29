Можно ли подготовиться к ядерной катастрофе?

Этот тренинг посвящен потенциальному риску утечки радиации с оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции. Десятки людей на окраине города Запорожья, расположенного примерно в 100 километрах от станции, объединили усилия с местными властями, чтобы узнать, как быстро и эффективно реагировать в случае повышения уровня радиации в результате повреждения станции.

Работники экстренных служб в бело-желтых защитных костюмах, закрывающих все тело, мыли автомобили из шлангов и использовали дозиметры для измерения уровня радиации.

Люди в штатском, в масках, выстроились в очередь, чтобы проверить уровень радиации.

Дозиметры почти не издавали звуков, так как уровни радиации во время тренировки не превышали нормы.

В палатке, установленной для оказания медицинской помощи, работники в резиновых костюмах обмыли человека с мылом перед тем, как оказать первую помощь.На этом этапе их учат тому, как оказывать медицинскую помощь людям из районов, пораженных радиацией.

"Помогите нам предотвратить эту катастрофу, чтобы не погибли наши дети, наши родители", — сказала Лариса Горобченко, одна из женщин, посетивших тренинг.

В мае военная разведка Украины заявила, не предоставив доказательств, что Россия планирует крупномасштабную провокацию на оккупированной ею АЭС на юго-востоке страны.

За последний год это стало предметом беспокойства, поскольку Россия и Украина обвиняют друг друга в обстреле завода.

Глава МАГАТЭ изо всех сил пытался договориться с российскими и украинскими властями о сделке по обеспечению безопасности АЭС, которая несколько раз подвергалась ударам во время войны на Украине.

На объекте также несколько раз отключалось внешнее электропитание, необходимое для охлаждения шести остановленных реакторов, что вынуждало переходить на аварийные резервные генераторы.

Пока ситуация вокруг АЭС остается угрожающей, украинцы готовятся к наихудшему сценарию, когда повреждение станции может привести к утечке радиации. Если это произойдет, то около 300 000 человек будут эвакуированы из ближайших к заводу районов. Эвакуация будет обязательной, и людям будет разрешено привозить с собой домашних животных.

На начальном этапе людей будут привозить из радиационно-загрязненных территорий в места, где их будут ставить на учет и оказывать психологическую и медицинскую помощь.

Следующая остановка — временный центр, где людей будут омывать водой, чтобы снять радиацию, а затем доставлять к пунктам эвакуации. Для неё будут использоваться автобусы, поезда и личный транспорт жителей из пострадавшей зоны. В зависимости от направления ветра и распространения радиации людей будут транспортировать в более безопасные районы Украины.

Такие учения проводятся не впервые, на этот раз они направлены на улучшение реагирования на основе предыдущего опыта.

В прошлом году, когда возникла угроза аварии на станции, Украина создала штаб реагирования на кризисные ситуации для решения проблем на Запорожской АЭС.

Тренинг организован Министерством энергетики, Службой чрезвычайных ситуаций Украины, Министерством здравоохранения, Министерством внутренних дел и соответствующими областными администрациями.

Обучение проводилось для Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей, которые, как ожидается, больше всего пострадают в случае аварии.