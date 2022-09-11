Запорожская АЭС полностью остановлена

Последний работавший реактор Запорожской АЭС отключили от сети. Руководство украинского "Энергоатома" сообщило о решении перевести энергоблок в холодное состояние и обвинило Россию в обстрелах линий электропередачи, из-за которых, как утверждается, ядерный объект фактически не был связан с энергосистемой Украины на протяжении последних дней. 6-й энергоблок обеспечивал собственные потребности АЭС, работая на критически низком уровне мощности.

В настоящее время внешнее электроснабжение по одной из линий было восстановлено, тем не менее оператор пытается организовать поставки дополнительных партий топлива для дизель-генераторов.

В компании также призвали создать вокруг станции демилитаризованную зону. Об этом неоднократно высказывались в Киеве и европейских столицах, а также на уровне МАГАТЭ и ООН. В Москве выступают категорически против.

В оккупационной администрации Энергодара заявили, что остановка 6-го блока не вызвала проблем с электроснабжением города.