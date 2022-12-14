Байден обязал штаты признавать однополые браки

Президент США Джо Байден подписал закон "Об уважении брака". Согласно ему статус однополых и межрасовых союзов станет закреплен на федеральном уровне.

Отныне все штаты обязаны юридически признавать заключенные однополые браки, даже если они в них запрещены.

Джо Байден, президент США:

— Этот закон и любовь, которую он защищает, наносят удар по ненависти во всех ее формах. И именно поэтому этот закон важен для каждого американца вне зависимости от того, кто ты и кого ты любишь.

При этом закон не повлияет на легализацию однополых браков в отдельных штатах из-за приоритета внутреннего законодательства над федеральным.