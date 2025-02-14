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Все для любимых: 14 февраля люди обмениваются подарками, а львы заключат союзы

Сердца для любимых.
Сердца для любимых. Авторское право AP Photo/Nam Y. Huh
Авторское право AP Photo/Nam Y. Huh
By euronews
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Как отмечают День святого Валентина в Европе? Вот несколько традиций.

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В мире празднуют любовь: день святого Валентина - прекрасный повод оживить традиции символических признаний, вкусно поесть и обменяться подарками.

В Риме художественная галерея Borghese приглашает посетителей познакомиться с многоликой любовью, которую олицетворяет богиня Венера. В Неаполе влюбленные обмениваются красными керамическими рожками - культовым символом процветания, любви и удачи. А на севере Франции 14 февраля можно подарить или получить в подарок головку сыра в виде сердца.

Сыровар Франсуа Оливье рассказывает: "У сердца из Нёшатея - своя история. Легенда гласит, что в праздник Святого Валентина молодые доярки из Пэи-де-Брэй предлагали такие сыры тем. кто царил в их сердце".

Любовь - чувство, присущее не только человеку. В зоопарке Нидерландов в этот день сыграли помолвку двух симпатизирующих друг другу львов. Отныне пара живет в одном вольере, украшенном сердцами. В Бельгии же, стране отменного шоколада, традиция драть любимым сладкие подарки становится дороже год от года - по мере роста расценок на исходное сырье, какао- бобы.

Владельцы магазинов шоколада и конфет отмечают некоторый спад спроса, но только не 14 февраля.

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