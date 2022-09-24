Украинское пчеловодство пытается пережить войну

Украина – один из крупнейших производителей мёда в мире. Во всяком случае, так было до войны. Регионы, где размещено большинство пасек, оказались в числе наиболее пострадавших от боевых действий. Это так называемый «медовый пояс» Украины. Некоторые хозяйства разорены, а пчеловоды вынуждены были эвакуироваться. Такая судьба постигла пасеку Александра Парыки:

«Наша пасека находится в 10-15 километрах от границы с Россией, за Харьковом, в сторону границы с Россией. Был февраль, пчелы только уходили в спячку, но я уже дал им прикорм.

Летки были открыты, потому что я понимал, что надо спасать семью. Но чем-то надо было, как говорится, пожертвовать. И мы уехали».

Эксперты опасаются катастрофического падения производства украинского мёда из-за российского вторжения. По данным вице-президента национального Союза пчеловодов Дениса Солдатова, только половина ульев пережила ракетные удары и артобстрелы в наиболее производительных регионах:

«Из-за войны у нас сложилась ситуация, когда большинство этих коммерческих пасек пасечники либо не в состоянии содержать, либо они пострадали из-за войны, и поэтому процентов 30-40 товарного мёда Украина недополучит из-за войны. Это очень большие потери».

Украина занимает четвёртое место по объёмам производства мёда в мире после Китая, Турции и Аргентины. В год украинские пчеловоды до войны получали более 65 тыс. тонн продукта на продажу. Свыше 60 тыс. тонн мёда уходили на экспорт.