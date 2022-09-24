English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
США

"Русофобия на Западе беспрецедентные масштабы"

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Сергей Лавров на трибуне Генассамблеи ООН
Сергей Лавров на трибуне Генассамблеи ООН   -   Авторское право  AP Photo

"Сейчас решается вопрос о будущем миропорядка", — заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Российский министр представил собравшимся точку зрения Кремля на войну в Украине — не фоне того, что ранее многие страны с трибуны Генассамблеи осуждали российскую агрессию.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Официальная русофобия приобрела на Западе беспрецедентные, гротескные масштабы. Там уже не стесняются открыто заявлять о намерении не только нанести нашей стране военное поражение, но и разрушить, расчленить Россию".

Ранее действия России осудили участники Совета Безопасности ООН, назвав совершенно неприемлемыми косвенные угрозы применить ядерное оружие. На этом заседании Сергей Лавров также выступил с речью, но после этого покинул зал.

В самой России продолжается объявленная президентом Путиным мобилизация и не прекращаются акции протеста против неё: в субботу, по данным правозащитных организаций, в более чем 30 городах страны задержаны более 750 человек.