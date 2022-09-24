"Русофобия на Западе беспрецедентные масштабы"

"Сейчас решается вопрос о будущем миропорядка", — заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Российский министр представил собравшимся точку зрения Кремля на войну в Украине — не фоне того, что ранее многие страны с трибуны Генассамблеи осуждали российскую агрессию.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Официальная русофобия приобрела на Западе беспрецедентные, гротескные масштабы. Там уже не стесняются открыто заявлять о намерении не только нанести нашей стране военное поражение, но и разрушить, расчленить Россию".

Ранее действия России осудили участники Совета Безопасности ООН, назвав совершенно неприемлемыми косвенные угрозы применить ядерное оружие. На этом заседании Сергей Лавров также выступил с речью, но после этого покинул зал.

В самой России продолжается объявленная президентом Путиным мобилизация и не прекращаются акции протеста против неё: в субботу, по данным правозащитных организаций, в более чем 30 городах страны задержаны более 750 человек.