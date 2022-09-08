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мир

Украинцы готовятся к тяжелой зиме

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 Euronews
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Краматорск подвергается постоянным обстрелам
Краматорск подвергается постоянным обстрелам   -   Авторское право  Leo Correa/AP

В Донецкой области этой зимой из-за масштабных разрушений инфраструктуры не начнется отопительный сезон. В конце июля правительство Украины обратилось к населению с требованием эвакуироваться в другие регионы. 

Жители Краматорска, решившие пока не уезжать, запасаются дровами. В Донбассе уже несколько месяцев нет газоснабжения, необходимого для работы котельных. 

"Мы волнуемся очень сильно, потому что без газа тяжело будет, это будет создавать нам неудобства", — говорит Владимир Трифонов.

Жители Краматорска пытаются также оборудовать и утеплить подвалы. Власти Донецкой области планируют обустроить пункты обогрева и котельные на альтернативном топливе.

В Украине создан специальный штаб по подготовке к отопительному сезону, который будет чрезвычайно сложным и в Запорожской области. 

Некоторые больницы были эвакуированы, а те, кто продолжат работу, с тревогой думают о предстоящих месяцах. Директор больницы Валентина Глущенко говорит: "Если человек здоров, он может чувствовать себя более комфортно при любых условиях, чем больной человек . А больные люди требуют совсем другой температуры, они нуждаются в тепле даже во время лечения, проведения операций, манипуляций". 

Российские силы захватили территории, где генерируется почти треть украинской электроэнергии.