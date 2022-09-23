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Финляндия

Финляндия запрещает въезд гражданам РФ с визами всех стран Шенгенской зоны

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 Михаил Саленков
Очередь автомобилей на российско-финской границе 23 сентября 2022 года
Очередь автомобилей на российско-финской границе 23 сентября 2022 года   -   Авторское право  Sasu Makinen/Lehtikuva

Финляндия вслед за странами Балтии и Польшей запрещает въезд в страну гражданам РФ с визами всех стран Шенгенской зоны. 

Глава финского МИД Пекка Хаависто на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что новая политика в отношении российских туристов будет "крайне жесткой", передает Yle. 

"Наша цель и стремление – значительно сократить число лиц, прибывающих из России в Финляндию", – заявил финский президент Саули Ниинистё.

"В пятницу, 23 сентября, президент республики и комитет Совета министров по внешней политике и политике безопасности приняли принципиальное решение о значительном ограничении въезда российских граждан и выдачи виз на основании серьезного ущерба авторитету Финляндии на международной арене", - отмечается в сообщении на веб-сайте финского правительства.

Исключение будет сделано для тех, кто едет в Финляндию на работу, учебу или к родственникам.

Накануне премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что финское правительство считает необходимым остановить "российский туризм", а также транзит граждан РФ через Финляндию.

В среду с призывом закрыть границу для россиян обратился к финскому министру иностранных дел глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По итогам встречи он написал в Твиттере:

"Мы сосредоточились на дальнейшей военной помощи Украине, поскольку мы защищаем наш народ и нашу землю от российской агрессии, которая продолжается. Я призвал Финляндию присоединиться к странам Балтии и Польши в закрытии границы с Россией".

Число россиян, въехавших 22 сентября в Финляндию через юго-восточные пропускные пункты, удвоилось по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в пограничной службе страны. В четверг в Финляндию прибыли почти 6000 граждан России.

Эстония, Литва, Латвия и Польша ограничили въезд российским гражданам с шенгенскими визами с 19 сентября в ответ на агрессию Москвы против Украины.

В конце лета представители стран Евросоюза приняли решение о приостановлении действия соглашения с РФ об упрощенном порядке выдачи виз. Соглашение перестало действовать 12 сентября. Полный запрет на выдачу виз россиянам Евросоюз не согласовал.