Еврокомиссия: Наличие действующей визы – недостаточное основание для пропуска в ЕСКомментарии
Еврокомиссия призывает страны-члены ЕС ужесточить визовый режим для россиян. По словам еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йоханссон, это ответ на аннексию украинских территорий и мобилизацию в России, которые Брюссель расценивает как угрозу безопасности.
Еврокомиссия призывает также не выдавать россиянам краткосрочные визы в третьих странах, если речь не идёт о документах для журналистов и политических активистов. В Брюсселе подчёркивают, что по-прежнему в каждого остаётся право запросить убежище и, конечно, эти требования не распространяются на долгосрочные национальные визы.
Вместе с тем Еврокомиссия рекомендует пересматривать и уже выданные россиянам шенгенские визы в соответствии с новыми положениями. «Наличие действующей визы – недостаточное основание для пропуска в ЕС», – пояснила еврокомиссар, добавив, что пограничники должны проводить дополнительные проверки.