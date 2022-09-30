Еврокомиссия призывает страны-члены ЕС ужесточить визовый режим для россиян. По словам еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йоханссон, это ответ на аннексию украинских территорий и мобилизацию в России, которые Брюссель расценивает как угрозу безопасности.

Государства-члены (при рассмотрении заявок на визы) должны проводить очень тщательную проверку безопасности. Если человек может представлять угрозу безопасности или угрозу международным отношениям некоторых государств-членов, то ему не следует выдавать визу... Мы видим много граждан России, которые покидают Россию из-за мобилизации. Если гражданин России намерен находиться в ЕС более 90 дней, ему или ей не следует выдавать визу. Илва Йоханссон еврокомиссар по внутренним делам:

Еврокомиссия призывает также не выдавать россиянам краткосрочные визы в третьих странах, если речь не идёт о документах для журналистов и политических активистов. В Брюсселе подчёркивают, что по-прежнему в каждого остаётся право запросить убежище и, конечно, эти требования не распространяются на долгосрочные национальные визы.

Вместе с тем Еврокомиссия рекомендует пересматривать и уже выданные россиянам шенгенские визы в соответствии с новыми положениями. «Наличие действующей визы – недостаточное основание для пропуска в ЕС», – пояснила еврокомиссар, добавив, что пограничники должны проводить дополнительные проверки.