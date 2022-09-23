Протесты в Иране не стихают

Власти Ирана ограничили доступ к интернету в ряде районов страны — на фоне нестихающих манифестаций, вызванных гибелью Махсы Амини.

Ряд западных стран осудили действия иранских властей, а минфин США в четверг ввёл санкции против ряда силовиков, которых в Вашингтоне считают причастными к смерти девушки.

В Тегеране обвинили Запад в применении двойных стандартов:

Эбрахим Раиси, президент Ирана:

"Когда подобные трагедии происходят по всему миру, к ним должен применяться один и тот же стандарт. Призывают расследовать только этот случай... а почему бы не призвать к тому же для тех, кто гибнет от рук правоохранительных органов по всему Западу, в Европе, Северной Америке, в Соединённых Штатах? Там ведь тоже есть случаи незаконных избиений, почему их не расследовать?"

Протесты в Иране начались на родине Амини, в Курдистане, и охватили уже полтора десятка крупных городов. Власти пытаются силой разгонять манифестации. Разные источники приводят разное число погибших — от 9 человек до более чем 30; это и участники протестов, и сотрудники силовых структур.

Это самые массовые протесты в исламской республике за последние несколько лет; но впервые столь масштабные выступления вызваны не экономическими проблемами.