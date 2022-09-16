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США

Демократы обвиняют республиканцев в использовании мигрантов

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На "острове богачей" Мартас Винъярд для мигрантов не нашлось места, их приютили в церкви
На "острове богачей" Мартас Винъярд для мигрантов не нашлось места, их приютили в церкви   -   Авторское право  Ray Ewing/Ray Ewing/ Vineyard Gazette 2022

В столице США объявлено чрезвычайное положение из-за прибытия в город нескольких тысяч мигрантов: их туда отправили автобусами из Техаса и Флориды по распоряжению республиканских губернаторов этих штатов. Один из таких автобусов был отправлен прямо к дверям дома вице-президента Камалы Харрис.

Власти острова Мартас Винъярд, который известен как место отдыха богатейших американцев, запросили помощь после прибытия 50 мигрантов.

В Белом доме обвиняют республиканцев в использовании мигрантов как политического инструмента.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома:

"Существуют определенные процедуры, в соответствии с которыми мы и действовали. Существует законный способ распределять потоки мигрантов. Губернаторы-республиканцы вмешиваются в этот процесс и используют мигрантов в качестве политических пешек: это постыдно, безрассудно и просто неправильно".

Губернаторы-республиканцы Техаса и Флориды заявляют, что намерены привлечь внимание федеральных властей к критическому положению с нелегальной миграцией на южных границах США.

Демократы считают, что это лишь политические манёвры в преддверии промежуточных выборов и попытка отвлечь внимание от скандалов вокруг экс-президента Трампа.