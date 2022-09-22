"Формула мира" Владимира Зеленского и обмен пленными

"Формула мира" Владимира Зеленского и обмен пленнымиКомментарии
Выступая по видеосвязи на Генассамблее ООН, Владимир Зеленский призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности, учредить спецтрибунал и создать компенсационный механизм для пострадавших от военной агрессии.
Среди предложений украинского лидера – гарантии безопасности для Украины, прекращение торговых отношений с Россией и визовые ограничения для российских граждан."Чего нет в нашей формуле, так это нейтралитета", – добавил политик.
В ночь на четверг стало известно о состоявшемся обмене военнопленными. По словам главы Офиса президента Украины, Киеву удалось вызволить из плена 215 человек, среди которых 108 бойцов полка "Азов". В рамках соглашения, пятеро командиров с "Азовстали" будут находиться в Турции до конца войны.
Среди освобождённых – 10 иностранцев, воевавших за Украину. Их отправили в Саудовскую Аравию. России передали 55 человек, в том числе бизнесмена и бывшего политика Виктора Медведчука.
В день объявления частичной мобилизацииВладимир Путин посетил Великий Новгород и выступил с речью на концерте, посвященном 1160-летию зарождения российской государственности.
Российский президент также заявил, что ослабление суверенитета "смертельно опасно" для страны.
Генсек НАТО заявил, что альянс не стремятся к конфронтации с Россией и не будет прибегать к "безрассудной" и "опасной" ядерной риторике Кремля.